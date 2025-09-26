Online-Voting soll über Israel-Teilnahme beim ESC entscheiden

Die Europäische Rundfunkunion lässt Anfang November über die Teilnahme Israels beim ESC 2026 abstimmen. Sechs Länder drohen mit Boykott, sollte Israel weiter dabei sein. Sogar Italien wackelt - ein Verlust der "Big Five" würde die EBU empfindlich treffen.
Der Eurovision Song Contest steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Die Europäische Rundfunkunion (EBU) beruft für Anfang November eine außerordentliche Online-Generalversammlung ein, bei der über die Teilnahme Israels am ESC 2026 in Wien abgestimmt werden soll. Darüber berichtete als Erstes die österreichische Nachrichtenagentur APA. Was zunächst für Dezember geplant war, wurde vorgezogen - der Druck war zuletzt erheblich gestiegen.