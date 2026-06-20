Online-Versandhändler: Keine Einigung auf Sozialplan bei Zalando in Erfurt

Die Verhandlungen über einen Sozialplan für das Zalando-Logistikzentrum in Erfurt sind geplatzt. Was das für die noch rund 2.000 Beschäftigten bedeutet.
Erfurt - Die Verhandlungen über einen Sozialplan bei dem vor der Schließung stehenden Zalando-Logistikzentrum in Erfurt sind dem Management zufolge gescheitert. Der Betriebsrat habe die Gespräche am Samstag abgebrochen, da er keine weitere Verhandlungsgrundlage sehe, teilte das Unternehmen mit. Damit gehe das Verfahren nun - wie vorab vereinbart - in die Einigungsstelle unter einem neutralen Vorsitz. Von der Arbeitnehmervertretung war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.