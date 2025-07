Online-Versandhändler JD.com: Chinesischer Konzern steigt bei Mediamarkt-Saturn ein

1 Es wurde eine entsprechende „Investmentvereinbarung“ geschlossenn (Symbolbild) Foto: IMAGO/Sven Simon/FrankHoemann

Der chinesische Online-Konzern JD.com will den Elektronikhändler Ceconomy aus Düsseldorf übernehmen, der die Märkte Mediamarkt und Saturn betreibt. Es sei eine entsprechende „Investmentvereinbarung“ geschlossen worden, erklärten die beiden Unternehmen am Mittwochabend. JD hat demnach ein Kaufangebot von 4,60 Euro pro Stammaktie abgegeben, laut Ceconomy sind das rund 43 Prozent mehr als der Durchschnittskurs der Aktie in den vergangenen drei Monaten. Das Unternehmen wird so mit vier Milliarden Euro bewertet.