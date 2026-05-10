Online-Ranking: Der zweitbeste Bahnhof Deutschlands ist in Bietigheim-Bissingen

Das ergab die Analyse eines Reiseportals anhand von Google-Bewertungen. Besonders die Sauberkeit wird gelobt – dafür sorgen auch Aktionen wie der Frühjahrsputz der Deutschen Bahn.

Der Bahnhof in Bietigheim-Bissingen ist der zweitbeste Deutschlands. Das jedenfalls hat eine Auswertung des Online-Reiseportals tripz.de ergeben. Von 388 untersuchten Hauptbahnhöfen hat der Bahnhof in Bietigheim mit 4,4 Sternen die zweitbeste Google-Bewertung. „In den Bewertungen wird besonders häufig die Sauberkeit hervorgehoben. Mehrere Reisende betonen, der Bahnhof sei ‚im Vergleich zu anderen wirklich sehr sauber’, schreibt tripz.de. Woran liegt das?

Am Donnerstag sieht der Bahnhof wie frisch poliert aus. Das liegt daran, dass an diesem Tag der Frühjahrsputz der Deutschen Bahn (DB) stattfindet. Einmal im Jahr wird mit einem Großaufgebot der komplette Bahnhof umfassend gereinigt. Dann wird mit der Kehrmaschine durchgefahren, Kaugummis werden weggespachtelt, Graffitis entfernt. Das bietet auch Gelegenheit, neue Wege auszutesten.

Regelmäßige Reinigung mit Hochdruckreiniger

„Ich bin mir sicher, wenn heute Nachmittag die Pendler zurückkommen, werden sie merken: Hier ist etwas passiert“, sagt Taylan Ayik, stellvertretender Leiter Bahnhofsmanagement Stuttgart. Doch damit die Menschen den Bahnhof nicht nur nach dem Frühjahrsputz als sauber wahrnehmen, muss er konstant gereinigt werden.

Während der Bahnhofsvorplatz in den Zuständigkeitsbereich der Stadt fällt, kümmert sich die Deutsche Bahn um die Sauberkeit im Bahnhof. Dafür gibt es eine Präsenzreinigung, die jeden Tag vor Ort ist und den herumliegenden Müll entfernt und die Mülleimer leert. Etwa alle zwei Wochen werden mit dem Hochdruckreiniger Bahnsteige und Treppen sauber gemacht – was für einen Bahnhof dieser Größe im Durchschnitt liegt.

Rund 60 Personen von verschiedenen Organisationen helfen beim Frühjahrsputz der Deutschen Bahn mit. Foto: Werner Kuhnle

Grundsätzlich sind die Reinigungsintervalle abhängig von Frequenz, Besucherzahlen und der Bahnhofsgröße. Zusätzlich können nach Bedarf Sonderreinigungen durchgeführt werden, etwa vor und nach Veranstaltungen. Einmal im Monat wird auch eine Gleisreinigung durchgeführt, um etwa Zigarettenstummel zu entfernen. Dafür ist dann aber eine Sperrung der Gleise notwendig.

Laserreinigung soll zukünftig helfen

Für ein zusätzliches Sauberkeitsgefühl soll zukünftig eine Laserreinigung sorgen, die Graffiti, Schmierereien und Dreck entfernen kann. Beim Frühjahrsputz zeigt sich, wie das funktioniert. Auf einer Säule in der Unterführung ist ein Smiley hin gesprüht. Sebastian Wolf, der sich mit Wolf Laserreinigung selbstständig gemacht hat, hält sein Lasergerät wie ein Maschinengewehr und zielt auf die Schmiererei. Das Gesicht verschwindet wie von Geisterhand.

Ganz unkompliziert lassen sich mit Lasertechnik Grafitti und Schmiererein entfernen. Foto: Werner Kuhnle

„Das ist wirklich der Hammer. Unglaublich“, sagt ein Mann, der mit der Kehrmaschine vorbeigeht. Aktuell befindet sich die Laserreinigung noch in der Testphase. „Wir möchten es schon als Standardprodukt etablieren“, erklärt Taylan Ayik.

Bauliche Gegebenheiten als Unterscheidungsmerkmal

All das zusammen trägt dazu bei, dass die Menschen den Bahnhof als vergleichsweise sauber wahrnehmen. „Wir haben hier wirklich einen guten Bahnhof“, sagt der Baubürgermeister der Stadt, Michael Wolf. „Der Bahnhof ist das Tor zur Stadt und prägt den Eindruck von der Stadt. Viele Menschen kommen hierher. Für sie ist es ganz wichtig, dass es sicher und sauber ist.“

Für Taylan Ayik unterscheidet sich die Sauberkeit nicht so stark von anderen Bahnhöfen. „Bietigheim ist ein sauberer Bahnhof. Die anderen Bahnhöfe sind aber nicht dreckiger. Sauberkeit ist ein subjektiver Eindruck.“ Oftmals seien es auch die baulichen Gegebenheiten, die das Sicherheits- und Sauberkeitsgefühl beeinflussten. In Bietigheim seien sowohl die Empfangshalle als auch die Unterführung sehr breit und hell, was sich positiv auswirke. „Das macht etwas mit der subjektiven Wahrnehmung“, sagt Ayik.

Probleme mit Sicherheit rund um den Bahnhof

Überbewertet werden sollte das Ranking von tripz.de allerdings nicht, denn bei all der Lobhudelei für die Sauberkeit ist der Bietigheimer Bahnhof in der Vergangenheit vor allem durch Sicherheitsprobleme aufgefallen. Immer wieder kam es zu Straftaten rund um den Bahnhof.

Die meisten Straftaten seien aber auf dem Bahnhofsvorplatz passiert und nicht im Bahnhof, meint Ayik. „Es gab in der Vergangenheit auf städtischer Seite Probleme. Aber im Bahnhof sind wir unterdurchschnittlich, was die Zahl der begangenen Straftaten betrifft.“ Trotzdem habe man die Sicherheitsleistung erhöht, durch eine verstärkte Präsenz von DB Sicherheit und kommunalem Ordnungsdienst. Mit der Stadt gebe es zudem eine Ordnungs- und Sicherheitspartnerschaft, innerhalb derer man sich regelmäßig austausche.