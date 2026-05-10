Online-Ranking: Der zweitbeste Bahnhof Deutschlands ist in Bietigheim-Bissingen

Das ergab die Analyse eines Reiseportals anhand von Google-Bewertungen. Besonders die Sauberkeit wird gelobt – dafür sorgen auch Aktionen wie der Frühjahrsputz der Deutschen Bahn.
Der Bahnhof in Bietigheim-Bissingen ist der zweitbeste Deutschlands. Das jedenfalls hat eine Auswertung des Online-Reiseportals tripz.de ergeben. Von 388 untersuchten Hauptbahnhöfen hat der Bahnhof in Bietigheim mit 4,4 Sternen die zweitbeste Google-Bewertung. „In den Bewertungen wird besonders häufig die Sauberkeit hervorgehoben. Mehrere Reisende betonen, der Bahnhof sei ‚im Vergleich zu anderen wirklich sehr sauber’, schreibt tripz.de. Woran liegt das?