Online-Plattformen: Weimer: Zerschlagung von Google wäre das Beste

Milliarden Gewinne, kaum Steuern: Der US-Konzern soll stärker reguliert werden, fordert Weimer. Warum er bei Google auch eine Gefahr für die Demokratie sieht.
Berlin - Mit scharfen Worten hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer den US-Tech-Giganten Google kritisiert - und dessen Zerschlagung gefordert. "Am besten wäre es, wenn Google zerschlagen würde", sagte er im "Berlin Playbook"-Podcast von "Politico" (Freitag). Der parteilose Politiker wünscht sich eine härtere Gangart unter anderem im Steuerrecht: "Die zahlen hier so gut wie keine Steuern und geben der Gesellschaft nichts zurück", sagte er über den US-Konzern.