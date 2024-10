Online-Plattformen: Die EU kämpft gegen die Flut von Billigware aus China

1 Über die Online-Plattform Shein können die Kunden billig Ware bestellen. Ob die immer den geforderten EU-Qualitätsstandard haben, ist fraglich. Foto: imago/Guido Schiefer

Online-Plattformen wie Temu und Shein fluten den europäischen Markt mit Billigprodukten. Im Europaparlament wird diskutiert, wie die Regeln verschärft werden können.











Link kopiert



Weihnachten steht vor der Tür und der Online-Handel sitzt in den Startlöchern. Vor und während der Feiertage machen viele der Unternehmen einen Großteil ihres Umsatzes. Zu den Gewinnern dürften in diesem Jahr wieder die großen chinesischen Billig-Online-Plattformen wie Temu und Shein zählen. Die sind vor allem bei jungen Menschen sehr beliebt, sehen sich aber vor allem in Europa massiver Kritik ausgesetzt.