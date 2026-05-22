Online-Plattform: Airbnb will App mit KI personalisieren

Airbnb springt auf den KI-Zug auf. Künstliche Intelligenz soll helfen, die Unterkünfte-Plattform möglichst für jeden Nutzer individuell zu gestalten.
San Francisco - Die Unterkünfte-Plattform Airbnb will ihren Dienst stärker individuell auf einzelne Nutzer zuschneiden - und setzt dafür auf Künstliche Intelligenz. Unter anderem sollen bei der Anzeige der Beschreibung Merkmale hervorgehoben werden, von denen man wisse, dass sie für die konkreten Kunden relevant seien, sagte Mitgründer Nathan Blecharczyk der Deutschen Presse-Agentur. Habe man etwa in der Vergangenheit öfter Unterkünfte mit einem Pool gebucht, werde das bei der Ansicht anderer Angebote prominent angezeigt.