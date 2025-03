1 Herzogin Meghan macht jetzt auch noch in Mode. Foto: ddp/Panama Pictures

Erst postete sie ein neues Bild mit Sohn Archie und Tochter Lilibet, dann kündigte sie ein neues Projekt an. Herzogin Meghan verkauft über einen Online-Shop "handverlesene" Dinge, die sie liebe. Zum Start gibt es Mode und Accessoires.











Herzogin Meghan (43) hat nach der Vorstellung ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" und der Netflix-Serie "With Love, Meghan" das nächste Projekt vorgestellt. Die Frau von Prinz Harry (40) eröffnet einen Instagram-Shop, in dem sie ausgewählte Modeprodukte verkauft.