Online-Infoveranstaltung: Neckarwestheim – wie weit ist der Rückbau fortgeschritten?

1 Helme hängen auf dem Gelände des Atomkraftwerks Neckarwestheim. Foto: dpa

Zum aktuellen Stand und die nächsten Schritte beim Rückbau der Kernkraftwerke in Baden-Württemberg, unter anderem im Neckarwestheim, findet am 27. Mai ein Online-Infoforum statt.











Link kopiert



Der Atomausstieg in den fünf Kernkraftwerken in Baden-Württemberg ist in vollem Gange – auch in der Anlage in Gemmrigheim und Neckarwestheim. Nachdem auch das letzte Kernkraftwerk, Neckarwestheim II, 2023 vom Netz gegangen ist, befinden sich alle Anlagen im Abbau. Der Betreiber, die EnBW Kernkraft (EnKK), hat an den Standorten Neckarwestheim, Philippsburg und Obrigheim bereits wesentliche Rückbaufortschritte erreicht.