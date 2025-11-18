Online-Handelsriese: Amazon stellt deutlich mehr Saisonkräfte ein

Erst Black Friday, dann Cyber Monday - solche Rabatt-Aktionen treiben die Online-Bestellungen nach oben, zumal ja bald Weihnachten ist. Um das zu meistern, geht Amazon personell in die Vollen.
München - Angesichts großer Bestellmengen in der Vorweihnachtszeit hat der Online-Riese Amazon sein Personal deutlich aufgestockt. Es seien rund 12.000 Saisonkräfte eingestellt worden und damit ungefähr 3.000 mehr als ein Jahr zuvor, teilte Amazon Deutschland in München mit. Ende November steht die Rabattaktion Black Friday an. Wenige Wochen später ist Weihnachten - zwei Anlässe, die die Bestellungen bei Amazon in die Höhe treiben wird.