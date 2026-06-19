Online-Handel: Länder wollen schnellere Abschaltung von Fake-Shops

Gefälschte Online-Shops machen Einkaufen riskant. Die Länder wollen mehr Tempo bei der Abschaltung - und sehen den Bund in der Pflicht.
Potsdam - Die Verbraucherschutzminister der Länder dringen beim Bund auf einen nationalen Aktionsplan zur leichteren Abschaltung von Fake-Shops. Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Hanka Mittelstädt (SPD) sagte in Potsdam, gefälschte Online-Shops müssten schneller vom Netz genommen werden, dafür brauche es effektivere Verfahren als bislang. Der Bund solle prüfen, wie eine schnellere Abschaltung möglich ist.