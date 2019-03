Debatte um Rammstein-Video Eine Auseinandersetzung mit Deutschlands Vergangenheit

„Überheblich, überlegen – übermächtig, überflüssig“: Die Hardrockband Rammstein arbeitet sich mit ihrem neuen Ablum nach zehn Jahren wieder an Deutschland ab. Der Trailer zu ihrem neuen Video, in dem die Musiker als KZ-Häftlinge auftreten, sorgte vorab für Kritik an der Band.