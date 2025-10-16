Der Oktober gilt als Brustkrebsmonat. Der Onkologische Schwerpunkt Stuttgart beteiligt sich mit einem Infotag – und betont, wie überlebenswichtig eine gute Versorgung ist.
Im Oktober steht seit Langem international das Thema Brustkrebs im Blick der Öffentlichkeit. Die Kampagne, bereits 1985 von der American Cancer Society ins Leben gerufen, soll Vorsorge, Früherkennung, Behandlung und Erforschung von Brustkrebs stärker ins Bewusstsein rücken. In der Landeshauptstadt übernimmt diese Aufgabe der Onkologische Schwerpunkt Stuttgart (OSP). Das Ziel des Vereins: Die Behandlung von Krebspatienten soll stetig verbessert werden.