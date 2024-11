Onkologin Claudia Blattmann: Kämpferin für kleine Krebspatienten

1 Claudia Blattmann ist eine deutschlandweit anerkannte Spezialistin für Sarkome. Foto: Tobias Grosser/Klinikum Stuttgart/Tobias Grosser

Die Leiterin der Kinderkrebsstation am Klinikum Stuttgart treibt das große Ziel an, irgendwann alle Kinder und Jugendlichen mit Krebs heilen zu können. Von Eltern erkrankter Kinder hat Claudia Blattmann viel Dank erfahren dürfen. Nun ist das Bundesverdienstkreuz dazu gekommen.











Es ist noch nicht mal 9 Uhr morgens – und Claudia Blattmann stößt an ihre Grenzen als Ärztin: Es geht um einen Jugendlichen, der an einer Leukämie erkrankt ist. Die Werte des Jungen sind erschreckend schlecht. Rund 80 Prozent seiner Blutzellen im Knochenmark sind befallen. Er müsste dringend mit einer Chemotherapie beginnen – „ansonsten besteht die Gefahr einer Hirnblutung, die tödlich enden kann“, beurteilt die Ärztin mit einem Blick die Ergebnisse der Laboruntersuchung, die ihr in der Teambesprechung vorgelegt werden.