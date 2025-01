1 Fans dürfen jubeln: Die K-Pop-Band "ONF" kehrt zurück. Foto: SibRapid

ONF kehrt im Februar mit einem neuen Album zurück – ihr erstes Comeback seit neun Monaten. Fans dürfen sich auf frische Musik und neue Highlights freuen.











Die beliebte K-Pop-Gruppe ONF kündigt nach einer längeren Pause ihre Rückkehr an. Laut einer offiziellen Mitteilung ihrer Agentur WM Entertainment plant die Gruppe, im Februar ein neues Album zu veröffentlichen. Dies markiert ihr erstes Comeback seit neun Monaten – zuletzt erschien im April 2024 das Mini-Album „Beautiful Shadow“. Die Vorfreude der Fans steigt, nachdem ONF am 17. Januar ein kurzes Teaservideo auf ihren offiziellen Kanälen veröffentlicht hat. In dem Clip sind die Mitglieder bei den Aufnahmen im Studio zu sehen, begleitet von Kommentaren wie „Die Aufnahmen sind abgeschlossen“ und „Bitte wartet noch ein wenig!“.