ONEeins fab stellt Vermittlung ein: Heidi Klums Vater Günther schließt seine Modelagentur

Jahrelang managte Günther Klum nicht nur seine berühmte Tochter Heidi, sondern auch zahlreiche "GNTM"-Kandidatinnen. Jetzt ist Schluss: Der 80-Jährige beendet die Model- und Influencervermittlung seiner Agentur ONEeins fab.

Ein Kapitel geht zu Ende: Günther Klum (80), Vater von Supermodel Heidi Klum (52) und selbst eine feste Größe in der deutschen Modelbranche, verabschiedet sich von seinem Agenturgeschäft. Wie aus einem Statement auf der Website von ONEeins fab hervorgeht, stellt das Unternehmen zum Jahr 2026 die Model- und Influencervermittlung ein.

"Nach vielen intensiven, inspirierenden und erfolgreichen Jahren ist für uns der Moment gekommen, diesen Abschnitt bewusst abzuschließen", heißt es in der offiziellen Mitteilung. Warum genau Günther Klum diesen Schritt geht, verrät er im Statement allerdings nicht.

Ein Familienunternehmen mit Geschichte

Der Name Klum steht seit Jahrzehnten für Erfolg im Modelbusiness. Günther Klum begleitete seine Tochter Heidi über viele Jahre als Manager und half ihr dabei, zu einer der bekanntesten Deutschen weltweit aufzusteigen. Doch sein Engagement beschränkte sich nicht allein auf die eigene Familie: Mit ONEeins fab betreute er in der Vergangenheit auch zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten der Castingshow "Germany's Next Topmodel".

Noch im Februar 2025 verkündete die Agentur auf Instagram stolz einen prominenten Neuzugang: Gina-Lisa Lohfink (39) wurde damals im Team willkommen geheißen. Sie startete ihre TV-Karriere 2008 als Kandidatin der dritten "GNTM"-Staffel.

Emotionaler Abschied ohne Details zur Zukunft

In seinem Abschiedsstatement zeigt sich Günther Klum dankbar für die gemeinsame Zeit. "Wir möchten uns von Herzen bei allen Mitarbeiter:innen, Models, Influencern und Partnerfirmen bedanken, die uns über die Jahre ihr Vertrauen geschenkt und die Zusammenarbeit mit Leben, Kreativität und Professionalität gefüllt haben", ist auf der Website zu lesen. Und weiter: "Ohne euch wäre dieser Weg nicht möglich gewesen!"

Wie es für die Models und Influencer weitergeht, die bei ONEeins fab unter Vertrag stehen bzw. standen, bleibt offen. Ebenso unklar ist, welche Pläne Günther Klum selbst für die Zukunft hat.

Ganz weg ist Klum senior nicht

Eines steht jedoch fest: Komplett von der Bildfläche verschwinden wird der 80-Jährige wohl nicht. Auf seiner persönlichen Website "Klum.com" veröffentlicht er weiterhin regelmäßig Meinungsbeiträge in Form von Videoclips.