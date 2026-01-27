ONEeins fab stellt Vermittlung ein: Heidi Klums Vater Günther schließt seine Modelagentur

Jahrelang managte Günther Klum nicht nur seine berühmte Tochter Heidi, sondern auch zahlreiche "GNTM"-Kandidatinnen. Jetzt ist Schluss: Der 80-Jährige beendet die Model- und Influencervermittlung seiner Agentur ONEeins fab.
Ein Kapitel geht zu Ende: Günther Klum (80), Vater von Supermodel Heidi Klum (52) und selbst eine feste Größe in der deutschen Modelbranche, verabschiedet sich von seinem Agenturgeschäft. Wie aus einem Statement auf der Website von ONEeins fab hervorgeht, stellt das Unternehmen zum Jahr 2026 die Model- und Influencervermittlung ein.