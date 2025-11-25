Die dritte Staffel der Live-Action-Serie „One Piece“ nimmt Fahrt auf: In Kapstadt haben die Dreharbeiten begonnen. Fans dürfen sich auf größere Rollen, neue Figuren und den nächsten Schritt in Richtung Grand Line freuen.
Die Live-Action-Adaption von „One Piece“ steuert weiter auf Erfolgskurs: Netflix hat den Dreh für die dritte Staffel gestartet. In Kapstadt, Südafrika, haben die Darstellerinnen und Darsteller der Strohhut-Piratencrew erneut die Arbeit aufgenommen, nachdem die Serie bereits im August während des „One Piece Day“ in Tokio frühzeitig verlängert worden war.