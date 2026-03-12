Die zweite Staffel der Netflix-Realverfilmung von „One Piece“ ist kaum gestartet – und schon ein voller Erfolg. Nur einen Tag nach der Veröffentlichung hat sich die Serie weltweit und auch in Deutschland an die Spitze der Netflix-Charts gesetzt.

Nur einen Tag nach ihrer Veröffentlichung hat die zweite Staffel von „One Piece“ die Netflix-Charts erobert. Die neuen Folgen der Realverfilmung erschienen am 11. März 2026 auf der Streamingplattform und landeten bereits nach kurzer Zeit auf Platz 1 der weltweiten Netflix-Top-10. Auch in Deutschland steht die Serie derzeit an der Spitze der meistgesehenen Inhalte.

Damit knüpft die Serie an den Erfolg der ersten Staffel an. Schon seit ihrem Debüt im Jahr 2023 gehört die Realverfilmung zu den international erfolgreichsten Produktionen des Streamingdienstes. Damals hielt sich „One Piece“ acht Wochen lang in den weltweiten Top-10 und erreichte in mehr als 75 Ländern den ersten Platz. Insgesamt wurde die Serie über 100 Millionen Mal angesehen.

Aufbruch zur Grand Line

In der neuen Staffel setzt die Strohhutbande ihre Reise fort. Ruffy und seine Gefährten nehmen Kurs auf die Grand Line, einen geheimnisvollen und gefährlichen Abschnitt des Meeres. Dort warten neue Inseln, unbekannte Gegner und zahlreiche Abenteuer auf die Crew, während sie weiter nach dem legendären Schatz „One Piece“ suchen.

Die Realserie basiert auf der Manga-Reihe von Eiichiro Oda, die mit mehr als 500 Millionen verkauften Exemplaren als erfolgreichste Manga-Serie aller Zeiten gilt. Im Mittelpunkt steht Monkey D. Ruffy, der davon träumt, den legendären Schatz zu finden und König der Piraten zu werden.

Staffel 3 bereits angekündigt

Während Fans gerade erst die neuen Folgen sehen können, ist bereits klar, dass die Geschichte weitergehen wird. Netflix hat eine dritte Staffel von „One Piece“ schon bestätigt. Einen konkreten Starttermin gibt es zwar noch nicht, doch eine Veröffentlichung im Jahr 2027 gilt als möglich.

Auch inhaltlich dürfte die Reise der Strohhutbande weiter voranschreiten. In der Vorlage führt der Weg unter anderem zur Wüsteninsel Arabasta, wo die Crew auf die Organisation Baroque Works trifft und erstmals auf Nico Robin stößt – eine Figur, die später Teil der Mannschaft wird.

Die ersten beiden Staffeln umfassen jeweils acht Episoden, was auch für die kommende Fortsetzung erwartet wird.

Mit dem erfolgreichen Start der zweiten Staffel zeigt sich erneut, wie groß die weltweite Fangemeinde von „One Piece“ ist. Für Netflix bleibt das Piratenabenteuer damit eine der wichtigsten Serien im Programm.