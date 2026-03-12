Die zweite Staffel der Netflix-Realverfilmung von „One Piece“ ist kaum gestartet – und schon ein voller Erfolg. Nur einen Tag nach der Veröffentlichung hat sich die Serie weltweit und auch in Deutschland an die Spitze der Netflix-Charts gesetzt.
