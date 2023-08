1 Über eine zweite Staffel ist noch nichts bekannt. Foto: Nuntiya / shutterstock.com

One Piece gibt es nun auch als Live-Action-Serie auf Netflix. Die 1. Staffel ist bereits abgedreht, aber wird es eine Fortsetzung geben?









Bislang gibt es keine offizielle Ankündigung für eine 2. Staffel von der Live-Action-Serie One Piece auf Netflix. Wenn man jedoch berücksichtigt, wie populär sowohl die "One Piece"-Mangas und die Anime-Serie weltweit sind, sowie die Tatsache, dass Netflix in der Vergangenheit oft mehrere Staffeln für erfolgreiche Shows bestellt hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass One Piece eine Fortsetzung auf Netflix erhält.