Ein Jahr ist es her, dass sein Tod die Welt erschütterte: Am 16. Oktober stürzte der erst 31-jährige Liam Payne von einem Hotelbalkon in Buenos Aires und kam dabei zu Tode. Mehrere Personen wurden im Anschluss angeklagt.

Bei "The X Factor" wurde er zum Star, als Mitglied von One Direction schrieb er Popgeschichte und danach thematisierte er seine mentalen Probleme und Suchterkrankungen immer wieder öffentlich. Bis sein Leben durch einen Sturz vom Balkon eines Hotelzimmers in Buenos Aires am 16. Oktober 2024 jäh endete. Als die Nachricht von Liam Paynes (1993-2024) Tod publik wurde, stand nicht nur die Musikwelt still. Sein tragisches Ableben löste eine Welle der Bestürzung aus. Und bis heute steht die Frage im Raum, ob jemand für den Unfall zur Verantwortung gezogen werden kann.

Die dunkle Seite des Ruhms Mit 14 Jahren stand Liam Payne zum ersten Mal vor der Jury von "The X Factor". Simon Cowell (66) erkannte das Talent des Briten und riet ihm, in zwei Jahren wiederzukommen. Das tat er 2010 - und wurde Teil von One Direction. Die Juroren formierten aus fünf hoffnungsvollen Einzelkandidaten die Boyband, die die Popwelt für immer prägen sollte. Ihr Album "Midnight Memories" war 2013 das meistverkaufte Album weltweit, Mädchen auf der ganzen Welt fielen bei ihrem Anblick in Ohnmacht.

Vordergründig lebte Payne das Leben eines Teenie-Schwarms - hinter der glitzernden Fassade kämpfte er mit Dämonen, über die er später erstaunlich offen sprach. In einem Interview mit "The Guardian" räumte er 2019 ein, es habe in seiner Boyband-Zeit Momente gegeben, "die einfach beschissen waren". Er litt unter seiner Rolle als das vernünftige Mitglied, als "Mr. Boring", der am wenigsten Applaus bekam.

Der Druck und die Einsamkeit nach den umjubelten Shows führten zu seiner Alkoholsucht. "Alleine in einem Land festzusitzen, in dem man nirgendwo hingehen kann - was soll man sonst tun? Die Minibar ist immer da", begründete er. Zeitweise nahm er auch ein Epilepsie-Medikament als Stimmungsstabilisator.

Dazu kamen Depressionen. In der Sky-Serie "Straight Talking with Ant Middleton" sprach Liam Payne darüber, dass die Einsamkeit des Ruhms ihn "fast getötet" hätte, weil er mit Suizidgedanken zu kämpfen hatte. Das habe auch nach der "unbefristeten Pause" der Band ab 2016 nicht geendet. Payne begab sich zwei Jahre lang in Therapie.

Der 16. Oktober 2024

Währenddessen versuchte er sich wie seine Kollegen an einer Solokarriere, allerdings mit wechselhaftem Erfolg. 2016 wurde er Vater seines Sohnes Bear mit Sängerin Cheryl Cole (42), die Beziehung endete 2018. Ansonsten machte Payne vor allem mit Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Er hatte rechtliche Auseinandersetzungen mit einer Ex-Freundin. 2023 musste er eine geplante Tour wegen einer Niereninfektion absagen.

An jenem Mittwoch im Oktober 2024 befand sich Liam Payne im Casa Sur Palermo Hotel in Buenos Aires. Dort hatte er kurz zuvor noch ein Konzert seines 1D-Kollegen Niall Horan (32) besucht. Was genau geschah, rekonstruierten später argentinische Ermittler.

Der Sänger war stark alkoholisiert, als Hotelmitarbeiter ihn in der Lobby bemerkten. Sie beschlossen, ihn mit Hilfe anderer auf sein Zimmer zu bringen. Dort stürzte Payne vom Balkon im dritten Stock. Die Gerichtsmediziner stellten ein "Polytrauma" fest, wie unter anderem die BBC schrieb - multiple traumatische Verletzungen an Körper und Organsystemen. Eine britische Untersuchung bestätigte im Januar 2025, dass er an den Folgen des Sturzes starb, nicht an den Drogen, die er zuvor konsumiert hatte. Die Toxikologie wies Alkohol, Kokain und verschreibungspflichtige Antidepressiva nach.

Ermittlungen und Gerichtsverfahren

Die Staatsanwälte schließen einen Suizid aus und gehen davon aus, dass Payne beim Versuch, über das Balkongeländer zu klettern, ohnmächtig wurde. Wegen seines Zustands leiteten sie eine umfassende Untersuchung ein: Zunächst wurden fünf Personen im Zusammenhang mit Liam Paynes Tod angeklagt. Im Februar 2025 ließ ein Berufungsgericht die Anklage gegen drei Personen fallen, darunter zwei Hotelmitarbeiter und ein Freund, der Payne auf seiner Reise nach Argentinien begleitet hatte. Die Staatsanwälte hatten ihnen vorgeworfen, die Fürsorgepflicht verletzt zu haben, indem sie Payne betrunken allein gelassen hatten.

Doch zwei Verfahren sind nach aktuellem Stand weiterhin noch nicht abgeschlossen. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Hotels und ein Kellner, der Payne in einem noblen Restaurant in Buenos Aires bedient hatte, sind beschuldigt, dem Sänger in den Tagen und sogar Stunden vor seinem Tod Kokain geliefert zu haben. Das Gericht ordnete an, dass sie in Untersuchungshaft bleiben müssen.

Unvergessen ein Jahr danach

Unabhängig von der juristischen Aufarbeitung sitzt der Schock über Liam Paynes Tod auch ein Jahr danach tief. Am 29. August 2025 wäre er 32 Jahre alt geworden. Seine Partnerin Kate Cassidy (26), mit der er von Oktober 2022 bis zu seinem Tod liiert war, meldete sich dazu mit bewegenden Worten auf Instagram. "Es bricht mir das Herz, dass ich dir heute keine echte Geburtstagskarte überreichen kann. Dass ich dein Lachen nicht hören oder dir all die Dinge sagen kann, die ich dir gerne noch tausendmal gesagt hätte." Sie würde "Jahre meines Lebens aufgeben, nur um dir ein paar mehr zu geben", schrieb die Influencerin.

Seine One-Direction-Kollegen haben sich bisher mit Äußerungen zu seinem Tod zurückgehalten. Das könnte sich aber bald ändern: Laut dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" ist eine gemeinsame Doku von Louis Tomlinson (33) und Zayn Malik (32) geplant, in der die beiden auf einer Reise durch die USA begleitet werden. Das genaue Thema ist noch nicht bekannt, es wird aber erwartet, dass auch Paynes Verlust darin thematisiert wird.