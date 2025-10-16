Ein Jahr ist es her, dass sein Tod die Welt erschütterte: Am 16. Oktober stürzte der erst 31-jährige Liam Payne von einem Hotelbalkon in Buenos Aires und kam dabei zu Tode. Mehrere Personen wurden im Anschluss angeklagt.
Bei "The X Factor" wurde er zum Star, als Mitglied von One Direction schrieb er Popgeschichte und danach thematisierte er seine mentalen Probleme und Suchterkrankungen immer wieder öffentlich. Bis sein Leben durch einen Sturz vom Balkon eines Hotelzimmers in Buenos Aires am 16. Oktober 2024 jäh endete. Als die Nachricht von Liam Paynes (1993-2024) Tod publik wurde, stand nicht nur die Musikwelt still. Sein tragisches Ableben löste eine Welle der Bestürzung aus. Und bis heute steht die Frage im Raum, ob jemand für den Unfall zur Verantwortung gezogen werden kann.