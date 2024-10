One-Direction-Mentor Simon Cowell: Bewegender Abschied von Liam Payne

Simon Cowell spielte als "The X Factor"-Juror bei der Gründung von One Direction eine wichtige Rolle. Bei Instagram hat er sich nun vom verstorbenen Bandmitglied Liam Payne verabschiedet und auf die gemeinsame Zeit bei der Castingshow zurückgeblickt.

Simon Cowell (65) war als Juror von "The X Factor" an dem Erfolg von Liam Paynes (1993-2024) langjähriger Band One Direction beteiligt, die sich 2010 auf Anraten der Gastjurorin Nicole Scherzinger (46) formte. Nach dem dritten Platz der Gruppe in der siebten Staffel der britischen Gesangsshow im Jahr 2010 unterschrieb die Band bei Simon Cowells Plattenlabel. Der Musikproduzent hat sich nun nach dem tragischen Tod von Payne in den sozialen Medien zu Wort gemeldet.

"Man weiß nie wirklich, was man für jemanden empfindet, bis ein Moment wie dieser eintritt", beginnt Cowell seinen Beitrag. "Liam, ich bin am Boden zerstört. Untröstlich. Und ich fühle mich leer. Und ich möchte, dass du weißt, wie viel Liebe und Respekt ich für dich habe. Jede Träne, die ich vergossen habe, ist eine Erinnerung an dich. Es ist so schwer, das in Worte zu fassen." Weiter schreibt er: "Ich möchte, dass du weißt, was ich immer zu den Tausenden von Leuten sagte, die mich fragten: Wie ist Liam denn so? Und ich habe ihnen gesagt, dass du freundlich, witzig, lieb, aufmerksam, talentiert, bescheiden und konzentriert bist. Und wie sehr du die Musik liebst. Und wie viel Liebe du wirklich für die Fans hast."

Simon Cowell ermutigte Liam Payne zu "The X Factor"-Rückkehr

Cowell blickt in seinem Posting auch auf den besonderen Weg von Liam Payne bei "The X Factor" zurück, denn der Musiker hatte bereits 2008 im Alter von 14 Jahren teilgenommen, musste die Show jedoch verlassen. Cowell ermutigte ihn, in zwei Jahren zur Sendung zurückzukehren. "Wir haben uns versprochen, dass wir uns wieder treffen würden", schreibt der Juror in seinem Posting. "Eine Menge Leute hätten aufgegeben. Du nicht, du kamst zurück und innerhalb weniger Monate kannte die ganze Welt Liam. Und du hast nie die Fans vergessen. Ich habe gesehen, wie du so viel Zeit mit Leuten verbracht hast, die dich kennenlernen wollten. Du hast dich wirklich gekümmert."

Auch erzählt Cowell von einem Wiedersehen mit Payne im vergangenen Jahr. "Es war kein Meeting. Wir haben nur dagesessen und geredet. Wir erinnerten uns an all die lustigen Zeiten, die wir zusammen hatten. Und wie stolz du warst, Vater zu sein." Nachdem der Sänger gegangen sei, "wurde ich daran erinnert, dass du immer noch der freundliche Junge bist, den ich vor all den Jahren kennengelernt hatte", schreibt der 65-Jährige. Paynes Sohn Bear (7) habe das "Lächeln und das Funkeln in seinen Augen" von seinem Vater. "Und er wird so stolz auf alles sein, was du erreicht hast. Und wie du es erreicht hast."

Cowell sagt auch, dass er die fünf One-Direction-Mitglieder immer als "Brüder" betrachtet habe, was durch ihre rührenden Abschiedsworte an Payne in den sozialen Medien bestätigt worden sei. Wenn er sich die Botschaften von Niall Horan (31), Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) ansehe, "glaube ich, dass ihr das wart", schreibt der Juror. "Und jetzt Liam, kann ich die Wirkung sehen, die du auf so viele Menschen hattest. Denn du hast uns zu früh verlassen. Ruhe in Frieden mein Freund. Und ich sende meine Liebe, Gedanken und Gebete an deine Familie."

Wie "The Sun" berichtet, soll Simon Cowell nach dem Tod von Liam Payne bei "Britain's Got Talent" durch Juror Bruno Tonioli ersetzt werden. Die Dreharbeiten zu der Talentshow waren am vergangenen Donnerstag unterbrochen worden.

Liam Payne ist nach einem Sturz von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires im Alter von nur 31 Jahren verstorben.