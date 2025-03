One Battle After Another: Erster Blick auf Leo DiCaprios neuen Film

"One Battle After Another"

1 Macht sich auf der Kinoleinwand zunehmend rar: Leonardo DiCaprio. Foto: imago images/Depositphotos / imagepressagency

Um das nächste Filmprojekt von Leonardo DiCaprio wurde lange ein Geheimnis gemacht. Nun gewährt ein erster Trailer Einblicke in "One Battle After Another".











Nach seinem Oscar-Triumph mit "The Revenant - Der Rückkehrer" 2016 war Superstar Leonardo DiCaprio (50) in gerade mal drei Spielfilmrollen zu sehen. Nach Martin Scorseses (82) "Killers of the Flower Moon" aus dem Jahr 2023 steht nun aber der nächste Kinostart mit DiCaprio in den Startlöchern. Zur Actionkomödie "One Battle After Another" sind jetzt die ersten bewegten Bilder in Form eines kurzen Teaser-Trailers erschienen.