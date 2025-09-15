One Battle After Another: Das sagt Leonardo DiCaprio über den neuen Film

"Weißt du, was Freiheit ist? Nichts zu fürchten, so wie Tom Cruise", wird im Trailer von Leonardo DiCaprios neuesten Film gesagt. Doch der Star selbst enthüllt, dass die von ihm gespielte Figur in "One Battle After Another" so ganz und gar kein Actionheld ist.

Schon in rund zehn Tagen, am 25. September, erscheint Leonardo DiCaprios (50) neuester Film "One Battle After Another" in den Kinos. DiCaprio spielt hier den alternden Revoluzzer Bob Ferguson, der es unvermittelt mit Colonel Lockjaw (Sean Penn, 65) zu tun bekommt, dem gefährlichsten Widersacher aus seiner bewegten Vergangenheit. Doch trotz der actionreichen Handlung voller Stunts und Schusswechsel betont der Oscarpreisträger, dass seine Figur beileibe kein Actionheld im Stil von Tom Cruise (63) sei.

"Das Gegenteil von Tom Cruise in 'Mission: Impossible'" "Er versucht, eine Tochter großzuziehen, und weiß nicht, wie er richtig vorgehen soll, als seine Tochter entführt wird", erzählte DiCaprio "Entertainment Tonight". Seine Figur Bob müsse in der Folge "den Bademantel ausziehen" und losziehen, seine von Schauspielerin Chase Infiniti (25) gespielte Tochter Willa zu retten.

Das Problem dabei sei nur: "Er ist sozusagen das Gegenteil von Tom Cruise in 'Mission: Impossible'. Bob macht alles falsch. Und er landet keinen einzigen seiner Stunts."

Leonardo DiCaprio liebt Regisseur Paul Thomas Anderson

Für seinen neuesten Film "One Battle After Another" konnte Regisseur Paul Thomas Anderson ("There Will Be Blood", 55) ein veritables Star-Ensemble verpflichten. Neben DiCaprio und Penn sind auch Oscarpreisträger Benicio del Toro (58), Regina Hall (54) und Teyana Taylor (34) vor der Kamera zu bewundern.

DiCaprio selbst sagte schon in der vergangenen Woche am Rande der US-Premiere von "One Battle After Another" über Regisseur und Drehbuchautor Paul Thomas Anderson: "Seit ich ihn kennengelernt und 'Boogie Nights' gesehen habe, bin ich ein begeisterter Fan seiner Arbeit und habe alle seine Filme gesehen." Zu dem Projekt habe er aus diesem Grund "einfach nicht nein sagen" können.

Darum geht es in "One Battle After Another"

In der Action-Komödie ist es rund 16 Jahre her, seit eine Widerstandsbewegung unter dem Namen "French 75" Hunderte Menschen aus der Inhaftierung der United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) befreien konnte. Einer der Mitglieder, Bob Ferguson (DiCaprio), wird seitdem von Verfolgungswahn und Paranoia geplagt. Er hat Angst, dass der ICE-Colonel Steven J. Lockjaw (Penn) noch immer auf der Jagd nach ihm ist. Als jener seine Tochter entführt, werden Fergusons schlimmste Befürchtungen Wirklichkeit.