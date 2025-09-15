One Battle After Another: Das sagt Leonardo DiCaprio über den neuen Film

"Weißt du, was Freiheit ist? Nichts zu fürchten, so wie Tom Cruise", wird im Trailer von Leonardo DiCaprios neuesten Film gesagt. Doch der Star selbst enthüllt, dass die von ihm gespielte Figur in "One Battle After Another" so ganz und gar kein Actionheld ist.
Schon in rund zehn Tagen, am 25. September, erscheint Leonardo DiCaprios (50) neuester Film "One Battle After Another" in den Kinos. DiCaprio spielt hier den alternden Revoluzzer Bob Ferguson, der es unvermittelt mit Colonel Lockjaw (Sean Penn, 65) zu tun bekommt, dem gefährlichsten Widersacher aus seiner bewegten Vergangenheit. Doch trotz der actionreichen Handlung voller Stunts und Schusswechsel betont der Oscarpreisträger, dass seine Figur beileibe kein Actionheld im Stil von Tom Cruise (63) sei.