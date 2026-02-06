Once Upon a Time-Sequel: The Crown-Star Elizabeth Debicki schwärmt von Dreh mit Brad Pitt

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung von "Once Upon a Time... in Hollywood" sind abgeschlossen. Elizabeth Debicki gerät über ihren Co-Star Brad Pitt regelrecht ins Schwärmen.
Schauspielerin Elizabeth Debicki (35) kann ihre Begeisterung kaum verbergen: Die Dreharbeiten zur lang erwarteten Fortsetzung von "Once Upon a Time... in Hollywood" sind im Kasten. "Ich habe gerade David Finchers Sequel zu 'Once Upon a Time... in Hollywood' abgedreht, und es war einfach ein Traum", verriet die britische Darstellerin dem US-Magazin "People" bei der Premiere ihres Films "Wicker" auf dem Sundance Film Festival.