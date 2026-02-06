Once Upon a Time-Sequel: The Crown-Star Elizabeth Debicki schwärmt von Dreh mit Brad Pitt

Schauspielerin Elizabeth Debicki (35) kann ihre Begeisterung kaum verbergen: Die Dreharbeiten zur lang erwarteten Fortsetzung von "Once Upon a Time... in Hollywood" sind im Kasten. "Ich habe gerade David Finchers Sequel zu 'Once Upon a Time... in Hollywood' abgedreht, und es war einfach ein Traum", verriet die britische Darstellerin dem US-Magazin "People" bei der Premiere ihres Films "Wicker" auf dem Sundance Film Festival.

Der Film trägt den Titel "The Adventures of Cliff Booth" und knüpft an Quentin Tarantinos (62) Kinohit von 2019 an. Brad Pitt (62) schlüpft darin erneut in die Rolle des Stuntmans Cliff Booth - jene Figur, die ihm seinerzeit den Oscar als bester Nebendarsteller eingebracht hat. Regie führt diesmal allerdings nicht Tarantino selbst, sondern David Fincher (63). Tarantino hat jedoch das Drehbuch verfasst.

Sechs Monate Dreh in Los Angeles

Knapp ein halbes Jahr dauerten die Dreharbeiten in Los Angeles, wie Debicki "People" erzählte. "Ich habe es geliebt, mit David zu arbeiten, ich mag ihn einfach unglaublich gern", schwärmte sie. Und auch über ihren Co-Star fand die Schauspielerin nur lobende Worte. Sie habe es auch geliebt, "mit Brad zu arbeiten", sagte sie mit einem Grinsen. "In seiner absolut ikonischen Rolle - ja, es war eine Freude. Ich war sehr, sehr glücklich bei diesem Engagement."

Neben Pitt und Debicki standen auch Scott Caan ("Ocean's Eleven" 49), Marvel-Star Yahya Abdul-Mateen II (39) und Carla Gugino ("Das Spiel", 54) für "The Adventures of Cliff Booth" vor der Kamera. Netflix soll den Film Berichten zufolge noch im Laufe des Jahres 2026 veröffentlichen.

Elizabeth Debicki mit vollem Terminkalender

Emmy-Gewinnerin Elizabeth Debicki, die in "The Crown" als Prinzessin Diana brillierte, hat derzeit alle Hände voll zu tun. Neben dem auf dem Sundance Film Festival vorgestellten neuen Film "Wicker" war sie kürzlich in der zweiten Staffel der Thriller-Serie "The Night Manager" neben Olivia Colman (52) und Tom Hiddleston (44) aufgetreten.