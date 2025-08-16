Once Upon a Time...-Sequel: Darum überlässt Quentin Tarantino die Regie David Fincher

Er hat das Drehbuch geliefert und wird als Produzent fungieren. Doch die Regie für die Netflix-Fortsetzung von "Once Upon a Time... in Hollywood" führt diesmal nicht Quentin Tarantino. In einem Podcast spricht er darüber, warum er lieber verzichtet und sein Kollege David Fincher zum Zug kommt.
Quentin Tarantino (62) hat erklärt, warum nicht er, sondern David Fincher (62) bei der Netflix-Fortsetzung von "Once Upon a Time... in Hollywood" Regie führt. Dabei hat er auch jede Menge Lobeshymnen für seinen Kollegen parat.