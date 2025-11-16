„Omi-Alarm“ im Studio-Theater: Oma werden? Bloß nicht!

Das Studio-Theater Stuttgart hat Susanne Felicitas Wolfs Ein-Personen-Komödie „Omi-Alarm“ als deutsche Erstaufführung gezeigt.
Das ist just eher selten zu hören. „Mir geht’s gut. Mir geht es so gut. Um präzis zu sein: Unendlich übersphärisch unverschämt wunderbar gut! Ich beneide mich selbst um den Zustand.“ Wie die Dame im roten Kostüm mit dem Gurkendrink in der Hand dies intoniert, genussvoll auf dem Stuhl drapiert, die Beine überschlagen – das hallt nach. Ursula Berlinghof setzt von Anfang stark die Leitplanken in Susanne Felicitas Wolfs Monokomödie „Omi-Alarm“, die im Studio-Theater Stuttgart erstmals in Deutschland aufgeführt wurde.