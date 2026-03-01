Omas gegen Rechts in Stuttgart: „Omas gibt es viele und Omas sind wichtig“ – So war die Demo gegen Rassismus

Eine Woche vor der Landtagswahl setzen die „Omas gegen Rechts“ ein starkes Zeichen für die Demokratie – in Stuttgart und anderen Städten. Bräuchte es auch „Omas gegen Links“?
Am Morgen ist Tina Wellstein noch in ihrem Botnanger Heimatquartier unterwegs gewesen. „Ich war geschockt, wie viel Leute dort am AfD-Stand gestanden haben“, sagt sie. Für die 72-Jährige war es der letzte Impuls, der sie auf den Stuttgarter Marktplatz getrieben hat. Dort haben sich am Samstagabend knapp 1000 Omas, Opas und solche, die es werden wollen, versammelt, um eine Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg ein stimmungsvolles Zeichen für Demokratie und Menschenrechte zu setzen. Dazu ließen sie Kerzen, Handylichter und kleine Lampen leuchten.