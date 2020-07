Ex-Stürmer des VfB Stuttgart Warum Carlos Mané der größte VfB-Fan Portugals ist

Carlos Mané ist 2017 mit dem VfB Stuttgart aufgestiegen, auf Krücken hat er damals mitgefeiert. Jetzt ist der Flügelflitzer wieder topfit und spielt in der portugiesischen Heimat – sein Herz hängt aber noch immer am VfB. Doch wird sein großer Traum nicht in Erfüllung gehen.