Olympisches Turnier: Eishockey-Team enttäuscht gegen Lettland

Zwei Treffer von Dans Locmelis (16./29.) sowie weitere Gegentore von Eduards Tralmaks (49.) und Renars Krastenbergs (52.) sorgten nach dem deutschen 3:1 zum Auftakt gegen Dänemark für die erste Niederlage bei Olympia. Am Sonntag (21.10 Uhr/ZDF und Eurosport) steht das abschließende Gruppenspiel gegen Weltmeister USA an, ehe es nun wahrscheinlich in die Viertelfinal-Qualifikation am Dienstag geht.