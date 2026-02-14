Olympisches Turnier: Eishockey-Team enttäuscht gegen Lettland

Nach dem Auftaktsieg gegen Dänemark verliert Deutschland das zweite Vorrundenspiel bei den Winterspielen gegen Lettland. Ziemlich sicher müssen die Eishockey-Cracks in die Viertelfinal-Qualifikation.
Mailand - Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat bei den Olympischen Winterspielen gegen Lettland eine Enttäuschung erlebt und das zweite Vorrundenspiel verloren. Beim 3:4 (2:1, 0:1, 1:2) in Mailand trafen Lukas Reichel (3. Minute), Lukas Kälble (17.) und Tim Stützle (58.) für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis.