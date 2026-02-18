Olympisches Eishockeyturnier: Superstar Crosby verletzt sich bei Viertelfinal-Drama

2 Top-Favorit Kanada rettete sich mit einem Sieg in der Overtime ins Halbfinale, Foto: Peter Kneffel/dpa

Kanada steht nach einem Sieg in der Verlängerung gegen Tschechien im Halbfinale, verliert aber seinen Kapitän. Ob der Ausnahmekönner im Halbfinale wieder spielen kann, ist unklar.











Mailand - Ohne seinen Superstar und Kapitän Sidney Crosby ist Top-Favorit Kanada dramatisch ins Olympia-Halbfinale eingezogen. Den Siegtreffer von Mitch Marner in der zweiten Minute der Verlängerung beim 4:3 (2:1, 0:1, 1:1) erlebte der 39 Jahre alte Crosby nicht mehr auf dem Eis mit. Der Olympiasieger von 2010 und 2014 musste bereits im zweiten Drittel nach einigen harten Checks in die Kabine.