Trotz einer erneuten Niederlage gegen die US-Stars bleibt das DEB-Team bei Olympia im Medaillen-Rennen. Dänemark macht’s möglich – jetzt wartet Außenseiter Frankreich.
Mailand - Glückliche Ausgangslage trotz erneuter Vorrundenpleite: Das 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) gegen Weltmeister USA ist für das deutsche Eishockey-Olympiateam folgenlos geblieben. Dank dänischer Schützenhilfe wurde Deutschland hinter den US-NHL-Stars Gruppenzweiter und spielt am Dienstag in der Viertelfinal-Qualifikation gegen Außenseiter Frankreich. Damit hat auch das bittere 3:4 am Samstag gegen Lettland keine ernsthaften Folgen in Form eines stärkeren Gegners in der K.o.-Runde.