Olympischen Spiele in Paris: Auch Politik schaltet sich ein: Gender-Streit um Boxerin

Olympischen Spiele in Paris

1 Die kontrovers diskutierte Teilnahme der algerischen Boxerin Imane Khelif (l.) sorgt nach ihrem ersten Kampf beim olympischen Turnier für Aufregung (Archivfoto). Foto: dpa/Joel Carrett

Imane Khelif aus Algerien war bei der letztjährigen WM ausgeschlossen worden. In Paris entbrennt nach ihrem Erstrundensieg nun eine Diskussion.











Die kontrovers diskutierte Teilnahme der algerischen Boxerin Imane Khelif sorgt gleich nach ihrem ersten Kampf beim olympischen Turnier für Aufregung. Nach einem Test zur Geschlechtsprüfung war Khelif bei der WM im vergangenen Jahr vom Weltverband IBA disqualifiziert worden. Für die Sommerspiele in Paris allerdings wurde die 25-Jährige durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) zugelassen, am Donnerstag gewann sie ihren ersten Kampf in der Klasse bis 66 kg nach 46 Sekunden.