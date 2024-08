Olympischen Spiele in Paris: Afghanische Breakerin mit Botschaft für Frauenrechte

1 Manizha Talash, bekannt als Manizha, nimmt an der Qualifikationsrunde im Breakdance der Frauen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris teil (Archivfoto). Foto: AFP/ODD ANDERSEN

In Paris feiert Breaking seine olympische Premiere. Eine Athletin aus dem Flüchtlingsteam nutzt die große Bühne für eine Botschaft. Der Sieg geht an eine Japanerin.











Die afghanische Breakerin Talash hat sich bei der Olympia-Premiere ihres Sports für die Frauenrechte in ihrer Heimat eingesetzt. In ihrem Battle gegen die Niederländerin India zog die 21-Jährige ihren Pulli auf der Bühne aus und zeigte einen hellblauen Umhang mit der Aufschrift „Free Afghan Women“ („Befreit afghanische Frauen“). Talash ist aus ihrer Heimat nach der Machtübernahme der Taliban geflohen und tritt in Paris als Mitglied des Flüchtlingsteams an.