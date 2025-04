Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles: Venice Beach, Universal Studios: Austragungsorte für LA28 fix

1 Venice Beach in Los Angeles – einer der Austragungsorte der Olympischen Spiele 2028. (Archivbild) Foto: www.imago-images.de/xByDroneVideosx via imago-images

Los Angeles bietet einige bekannte Schauplätze. Cricket wird bei der Rückkehr ins olympische Programm nach Pomona ausgelagert.











Triathlon am Venice Beach, Squash in den Universal Studios: Die Organisatoren der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles haben am Dienstag einige Austragungsorte für die Wettkämpfe in Kalifornien bekannt gegeben. Am legendären Venice Beach an der Pazifikküste finden demnach die Triathlon-Wettbewerbe statt, auch die Marathons der Männer und Frauen sowie die Straßenrennen der Radprofis starten hier.