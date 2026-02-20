Olympischen Spiele 2026: Daniela Maier holt Olympia-Gold im Ski Cross

1 Daniela Maier hat bei den Winterspielen die Goldmedaille gewonnen. Foto: Rebecca Blackwell/AP/dpa/Rebecca Blackwell

Skicrosserin Daniela Maier sichert sich in Livigno Gold vor Fanny Smith und Sandra Naeslund. Für den DSV ist es das zweite Gold nach Philipp Raimund.











Skicrosserin Daniela Maier gewinnt bei den Winterspielen die Goldmedaille. Im großen Finale in Livigno siegte die 29-Jährige vor Weltmeisterin Fanny Smith aus der Schweiz und Peking-Olympiasiegerin Sandra Naeslund aus Schweden. Für die deutschen Skicrosser ist es das erste Gold in Norditalien, für den Deutschen Skiverband (DSV) das zweite nach Skispringer Philipp Raimund.