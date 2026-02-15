Es begann verheißungsvoll. Doch nach Bronze zum Auftakt gingen die deutschen Biathletinnen und Biathleten bei Olympia leer aus. Die Hoffnungen ruhen nun auf zwei bestimmten Rennen.
Antholz - Nach ihrer nächsten vergebenen Medaillenchance weinte Franziska Preuß im Ziel bittere Tränen. Das Bild von Deutschlands trauriger Nummer eins stand sinnbildlich für das deutsche Biathlon-Team: Denn am Ende der ersten Olympia-Woche mit dem schwächsten Start der Geschichte herrscht Enttäuschung. "Es ist sehr ernüchternd, dass 30 Sekunden von einem richtig guten Rennen wieder alles zerstören", sagte Preuß. Im Verfolger vergab sie wie schon zuvor im Einzel mit zwei Fehlern beim letzten Schießen den ersehnten Sprung auf das Podest.