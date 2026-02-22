1 Katharina Hennig Dotzler konnte ihre Skier nicht wie geplant tauschen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Das sieht man auch nicht oft: Beim Skiwechsel greift eine Konkurrentin zu den Skiern der einzigen deutschen Starterin.











Tesero - Die unter neutraler Flagge startende Russin Darija Neprjajeva hat beim Olympia-Abschluss der Langläuferinnen versehentlich die Ski von Katharina Hennig Dotzler genommen. Im Rennen über 50 Kilometer ist es üblich, dass die Sportlerinnen die Skier zwischendurch wechseln. So machte es auch Neprjajeva, nutzte aber die falsche Wechselbox und griff daher zum falschen Material. Die deutschen Skitechniker bemühten sich um schnellen Ersatz. Rund 20 Kilometer vor dem Ende des Rennens konnte Hennig Dotzler dann ihre Ski wechseln.