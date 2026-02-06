Olympische Winterspiele: Vonn zeigt solides Abfahrtstraining - Probleme für Aicher

In Crans-Montana verletzt sich Lindsey Vonn im Knie - sieben Tage später absolviert sie das erste Training für die Olympia-Abfahrt. Sie hat dabei - anders als eine Deutsche - keine Probleme.
Cortina d'Ampezzo - Eine Woche nach ihrem folgenschweren Sturz hat Lindsey Vonn das erste Olympia-Training erfolgreich bestritten. Die Amerikanerin, die nach eigenen Angaben mit einem durchgerissenen Kreuzband im linken Knie antritt, zeigte auf der Tofana-Strecke in Cortina d'Ampezzo eine solide Fahrt ohne zu großes Risiko. Auch der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann gelang eine ansprechende Fahrt; Teamkollegin und Mitfavoritin Emma Aicher dagegen hatte Probleme und verpasste einige Tore.