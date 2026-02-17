Atle Lie McGrath hat im Slalom Gold vor Augen. Nach einem bitteren Aus stapft der 25-Jährige tief enttäuscht durch den Schnee zu einem Waldstück. Stunden später erklärt er seine emotionale Reaktion.
Bormio - Die Bilder von Atle Lie McGraths Flucht in den Wald gingen um die Welt: Jetzt hat der norwegische Skirennfahrer über seine Gefühle nach dem bitteren Slalom-Aus bei Olympia gesprochen. "Ich musste einfach weg von allem. Ich dachte, ich würde etwas Ruhe finden - was nicht der Fall war, weil Fotografen und Polizei mich im Wald gefunden haben. Ich brauchte einfach etwas Zeit für mich", sagte der 25-Jährige Stunden nach dem Ausscheiden.