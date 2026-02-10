Lindsey Vonns Unfall und schwere Verletzung sorgen für viel Anteilnahme in der Sportwelt. Eine ganz besondere Botschaft für die Amerikanerin kommt von «Terminator» Arnold Schwarzenegger.
Cortina d'Ampezzo - Terminator an Speed-Queen: Nach dem schweren Abfahrtssturz bei den Winterspielen hat Lindsey Vonn aufbauende Worte von Arnold Schwarzenegger bekommen. "Lindsey wird von Olympia nicht mit einer Medaille heim fahren. Sie wird mit dem Herz eines Champions heimkehren", schrieb der Schauspieler in den sozialen Medien. "Danke Arnie", antwortete die schwer verletzte Skirennfahrerin in der Nacht auf der Plattform X.