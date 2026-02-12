Deutschland: Deutsche Rodler gewinnen Olympia-Gold in der Team-Staffel

1 Tobias Arlt (l) und Tobias Wendl haben zum siebten Mal Olympia-Gold gewonnen. Foto: Robert Michael/dpa

Cortina d’Ampezzo - Die deutschen Rodler haben Gold in der Team-Staffel gewonnen. Das Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt krönte sich in Cortina d'Ampezzo durch seinen insgesamt siebten Olympiasieg zu Deutschlands erfolgreichsten Athleten bei Winterspielen überhaupt.