Olympische Winterspiele: Rodel-Staffel um Wendl/Arlt gewinnt historische Goldmedaille

Zum Abschluss der Rodel-Wettbewerbe krönen Deutschlands Medaillengaranten ihre Olympia-Auftritte mit Gold. Wendl und Arlt stellen bei den Winterspielen eine deutsche Bestmarke auf.
Die deutschen Rodel-Festspiele enden mit einem historischen Moment: Dank des Gold-Coups in der Team-Staffel haben sich die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt mit ihrem insgesamt siebten Olympiasieg seit 2014 zu Deutschlands erfolgreichsten Winter-Olympioniken gekrönt. Der Bayern-Express überflügelte seine langjährige Kollegin Natalie Geisenberger aus der bayerischen Trainingsgruppe „Sonnenschein“, die neben sechsmal Gold noch einmal olympisches Bronze gewann.