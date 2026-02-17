Die Medaillen-Bilanz bei Olympia ist für die deutschen Skispringer dürftig. Raimunds Gold-Coup ist ein großes, aber einziges Highlight. Nun wird die Suche nach einem neuen Bundestrainer intensiviert.
Predazzo - Sein Sensations-Gold vergaß Skispringer Philipp Raimund für kurze Zeit. "Ich fühle mich nicht so happy", schimpfte der 25 Jahre alte Olympiasieger von der Normalschanze. Das Schneechaos von Predazzo und der vorzeitige Abbruch im Super Team brachten Raimund womöglich um sein zweites Edelmetall. Viel mehr als die Heldentat des gebürtigen Göppingers war von den deutschen Skispringern in Italien allerdings nicht zu sehen. Raimund und sonst nichts.