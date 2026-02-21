Zum Abschluss seiner überragenden Winterspiele setzt Johannes Hoesflot Klaebo die nächste Bestmarke. In der Königsdisziplin des Langlaufs dominiert Norwegen.
Tesero - Ausnahme-Langläufer Johannes Hoesflot Klaebo hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien seine sechste Goldmedaille gewonnen und damit den nächsten Rekord aufgestellt. Der Norweger siegte über 50 Kilometer in der klassischen Technik. Damit ist er der erste Sportler bei Winterspielen, der bei einer Olympia-Ausgabe sechs Titel gewinnt.