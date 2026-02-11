1 Vinzenz Geiger hat sich in eine gute Ausgangsposition gebracht. Foto: Daniel Karmann/dpa

Vinzenz Geiger liegt nach dem Skispringen zwar nicht in den Top-Drei, hat aber trotzdem gute Medaillenchancen. Woran das liegt.











Predazzo/Tesero - Vinzenz Geiger hat sich bei den Olympischen Winterspielen in eine gute Position im Kampf um die Medaillen gebracht. Der Nordische Kombinierer belegte im Skispringen von der Normalschanze im italienischen Predazzo als Bester aus der Mannschaft von Bundestrainer Eric Frenzel den achten Platz. Sein Rückstand auf den führenden Esten Kristjan Ilves beträgt vor dem entscheidenden Langlaufrennen 29 Sekunden. Der laufstarke Olympiasieger von 2022 kann das durchaus aufholen.