Olympische Winterspiele: Laura Nolte bleibt im Zweierbob auf Goldkurs

1 Laura Nolte (Pilotin, r) und Anschieberin Deborah Levi stehen vor ihrem zweiten Olympiasieg im Zweierbob. Foto: Robert Michael/dpa

Laura Nolte greift zu ihrem zweiten Olympiasieg im Zweierbob. Auch Lisa Buckwitz steht vor ihrer ersten Olympia-Medaille als Pilotin. Nur Kaillie Armbruster Humphries kann das noch verhindern.











Cortina d'Ampezzo - Laura Nolte steht vor ihrer zweiten Medaille bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Doch diesmal soll es Gold werden. Im Zweierbob erhöhte sie mit Anschieberin Deborah Levi ihren Vorsprung vor dem abschließenden vierten Lauf auf 0,35 Sekunden vor Lisa Buckwitz und Neele Schuten. Auf Rang drei liegt die dreimalige Olympiasiegerin Kaillie Armbruster Humphries aus den USA, die mit Jasmine Jones fährt.