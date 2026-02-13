Johannes Hoesflot Klaebo holt bei den Winterspielen in Italien im dritten Rennen sein drittes Langlauf-Gold. Wieso er als besonders akribischer Arbeiter gilt und welche Rolle sein Opa spielt.
Tesero - Johannes Hoesflot Klaebo ballte nach einem spektakulären Langlauf-Krimi kurz die Fäuste und schnallte seinem am Boden liegenden Herausforderer fair die Ski ab. Schon im Trainingsanzug reichte der 29-Jährige seinem völlig entkräfteten Landsmann Einar Hedegart die Hand und genoss in der Sonne von Tesero den nächsten Meilenstein seiner beeindruckenden Karriere. Der norwegische Superstar hat sein achtes Olympia-Gold gewonnen und damit zu den Rekordsiegern bei Winterspielen aufgeschlossen.