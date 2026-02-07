Erstmals seit sieben Jahren spielt Leon Draisaitl wieder für Deutschland. Bei seiner Olympia-Premiere erlebt er schnell ganz besondere Momente und sieht im starken DEB-Kader eine große Chance.
Mailand - Superstar wider Willen: Leon Draisaitl will keine Sonderrolle im deutschen Eishockeyteam bei den Olympischen Winterspielen und ist froh über prominente Unterstützung aus der nordamerikanischen Profiliga NHL. Anders als bei den Weltmeisterschaften, an denen er zuletzt für Deutschland teilnahm, wird in Mailand der Fokus nicht nur auf ihm liegen, weil in Stürmer Tim Stützle (Ottawa Senators), Verteidiger Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) auch weitere deutsche Weltklassespieler dabei sind.