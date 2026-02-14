1 Philipp Raimund konnte diesmal nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nach seinem Olympiasieg auf der Normalschanze will Philipp Raimund nachlegen. Das gelingt nicht. Gold auf der Großschanze in Predazzo sichert sich der Topfavorit aus Slowenien.











Predazzo - Philipp Raimund hat die erhoffte Medaille im olympischen Skispringen von der Großschanze deutlich verfehlt. Der Olympiasieger auf der Normalschanze sprang diesmal auf den neunten Platz. Damit war er der beste Deutsche. Die Goldmedaille gewann der favorisierte Slowene Domen Prevc. Silber ging an den nach dem ersten Durchgang noch führenden Japaner Ren Nikaido. Bronze sicherte sich der Pole Kacper Tomasiak.