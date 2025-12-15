Olympische Winterspiele in Italien: Mariah Carey singt bei Eröffnungsfeier 2026

Die Olympischen Winterspiele 2026 bekommen einen glamourösen Auftakt: Mariah Carey wird bei der Eröffnungsfeier in Mailand auftreten. Die US-Sängerin soll am 6. Februar im legendären San-Siro-Stadion performen.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien setzen auf Starkraft: Mariah Carey (56) wird bei der Eröffnungsfeier am 6. Februar in Mailand auftreten. Das gaben die Organisatoren 53 Tage vor dem Großereignis bekannt. Die US-Sängerin soll im Olympiastadion San Siro zu den Hauptacts des Abends gehören.