Olympische Winterspiele in Italien: Mariah Carey singt bei Eröffnungsfeier 2026

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien setzen auf Starkraft: Mariah Carey (56) wird bei der Eröffnungsfeier am 6. Februar in Mailand auftreten. Das gaben die Organisatoren 53 Tage vor dem Großereignis bekannt. Die US-Sängerin soll im Olympiastadion San Siro zu den Hauptacts des Abends gehören.

In den sozialen Medien kündigten die Olympischen Spiele den Auftritt mit großen Worten an: "Eine Darbietung, die eine unvergessliche Eröffnungsfeier prägen wird." Die Organisatoren würdigten dabei auch Careys Bedeutung für die Musikgeschichte. Sie sei "weltweit bekannt für ihre unverwechselbare Stimme und ihr musikalisches Erbe, das Generationen und Kulturen umspannt". Damit verkörpere sie "perfekt den emotionalen Geist der Spiele".

Auch die Künstlerin selbst freute sich auf Social Media über ihren Job bei Olympia. In einem Video auf dem Account der Olympischen Spiele auf X teilt sie die großen Neuigkeiten mit und sagt ihren Fans in perfektem Italienisch: "Ci vediamo a Milano!", zu Deutsch: "Wir sehen uns in Mailand!"

Die Verpflichtung der Pop-Ikone kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Carey einmal mehr ihre kommerzielle Strahlkraft unter Beweis stellt. Mit ihrem Dauerbrenner "All I Want for Christmas Is You" erreichte die Sängerin kürzlich erneut Platz eins der deutschen Singlecharts. Nach Angaben von GfK Entertainment stand der Weihnachtshit insgesamt 22 Wochen an der Spitze der Hitliste und ist damit der erfolgreichste Nummer-eins-Titel in der deutschen Chartgeschichte. Auch in den aktuellen US-Top-10 thront der Song wieder ganz oben.

Tradition prominenter Olympia-Auftritte

Dass Olympia-Eröffnungsfeiern auf musikalische Schwergewichte setzen, hat Tradition. Bei den Sommerspielen 2024 in Paris sorgte Céline Dion (57) für einen der emotionalsten Momente des Abends, als sie vom Eiffelturm aus Édith Piafs "L'hymne à l'amour" sang.